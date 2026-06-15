Страсти по Ильинке

Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Самарской области Эдуард Харченко заинтересовался ситуацией вокруг коттеджного поселка «Моя Ильинка». Администрация Волжского района в начале текущего года расторгла договор аренды земельных участков, на которых расположена инфраструктура поселка, включая дороги и коммуникации. По мнению руководителя проекта «Моя Ильинка» Татьяны Сыровой, это нарушает права сервисной компании в сфере предпринимательства. Все дело в том, что сервисная компания является арендатором объектов инфраструктуры у ООО «Комфорт», а нарушение имущественных прав арендодателя в рамках владения инженерными сетями может привести к невозможности осуществления своих прямых обязанностей сервисной компанией, а именно обеспечение возможности пользования потребителями объектами инфраструктуры. Отмечается, что сложившаяся ситуация уже привела к финансовым потерям сервисной компании в размере 1,8 млн руб. недополученной выручки от абонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Все началось с того, что несколько владельцев коттеджей направляли массовые жалобы в надзорные органы и к депутатам, после чего начались массовые проверки. Однако более 50 жителей поселка, поддерживающих текущую деятельность бизнеса и не согласных с позицией инициативной группы, направляли обращение в прокуратуру, ГУ МВД, администрацию района, губернатору и депутатам. В обращении указывалось, что так называемая инициативная группа не выражает мнение большинства и предпринимает попытки незаконного завладения общим имуществом. Однако именно это обращение осталось без ответа.

Уже после известий о желании районной администрации расторгнуть договор аренды земельных участков представители ООО «Комфорт» отправили чиновникам возражения, не получив ответ с мнением исполнительной власти. На инициированном бизнес-омбудсменом совещании сотрудник администрации Волжского района не смог внятно объяснить, почему так произошло, так и не озвучив четко сформулированную позицию. При этом участники совещания выразили недоумение тем фактом, что после расторжения договора участки надо вернуть в исходном состоянии, то есть без уже имеющейся инфраструктуры, стоимость которой оценивается более чем в 40 млн руб. Газопровод уже введен в эксплуатацию, а районные власти точно знают о наличии имеющихся коммуникаций. Однако при расторжении договора в администрации сослались на то, что участки были взяты в аренду под возведение инфраструктуры, но ее якобы не построили. Этот факт вызывает у бизнесменов недоумение.

У предпринимателей есть вопросы и по другому спорному моменту. Комитет ценового и тарифного регулирования (КЦТР) Самарской области, сославшись на данные прокуратуры, постановил, что «взимание с жителей коттеджного поселка "Ильинка" платы за содержание водопроводных сетей без установленного тарифа в предусмотренном законодательством порядке является неправомерным». Однако надзорное ведомство в своем постановлении ссылается на КЦТР. На основании этих фактов представители «Моей Ильинки» сделали вывод, что ни один из надзорных и контролирующих органов не провел самостоятельного анализа и не представил доказательств, переложив ответственность друг на друга. Предприниматели это назвали «прямым нарушением требований о всестороннем, полном и объективном выяснении обстоятельств дела». «Депутат Самарской губернской думы Роман Балтер почему-то очень активно включился в конфликт жителей, не скрывая поддержки меньшинства. Обращения другой, более многочисленной стороны почему-то были проигнорированы. Так называемое "необоснованное завышение" тарифов представляет собой заложение в тариф расходов на утепление колодцев и замену задвижек на водоводе на общую сумму 91 тыс. руб., или 26 руб. с каждого собственника в месяц. И для понимания: собственник дома площадью 90 кв. м платит коммунальные услуги в размере 3,8 тыс. руб.», — подчеркнул руководитель проекта «Моя Ильинка» Ярослав Сыров.

Эдуард Харченко выразил пожелание, что сложившуюся ситуацию нужно попробовать решить без суда, пообещав в любом случае поддержку бизнесменам, реализовавшим проект «Моя Ильинка». «Наша задача — как минимум разобраться в ситуации, понять и наметить пути решения. Я встречусь с главой Волжского района, мы еще раз этот вопрос обсудим. Всем нужно внимательно разобраться и всегда работать на опережение, чтобы потом эти вопросы решить вне судебной плоскости. Мы обещаем юридическое сопровождение, будем советовать и рекомендовать. Хочется, чтобы люди жили в мире и согласии. Граждане покупают удобства, природу, свободу, что дает коттеджный поселок такого плана. Мы обязательно поможем им», — рассказал господин Харченко.

«Наши права нарушены. На совещании все слышали, что администрация говорит: то она понимала, то она не понимала, то она получала, то она не получала. Как такое может быть, что сначала расторгли договор, а потом прислали ответ? То, что они сначала расторгли договор, а потом решили во всем разбираться, очень такая интересная история. Стоит отметить, что служба уполномоченного по делам предпринимателей реально пришла к нам на помощь, как и общественная организация "Опора России". В ситуацию вмешалась и председатель общественного совета при министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области, руководитель бизнес-сообщества «Топ-менеджер» Наталия Медведева. В итоге мы выработали дорожную карту, будем действовать вместе. Прокурор района на совещании дал понять администрации, что не надо приходить сюда, чтобы вскрывать асфальт, сносить шлагбаум, рушить все наши коммуникации. Мы понимаем, что жители защищены с точки зрения инфраструктуры», — заявила Татьяна Сырова.

Руководитель проекта «Моя Ильинка» уверена, что за «группой возмутителей спокойствия» стоит конечный бенефициар. «Конечно, после вложенных инвестором средств к окончанию реализации почти готового проекта кому-то эта территория может приглянуться. Представьте, если сейчас забирают коммуникации, то потом этот конечный бенефициар предложит за небольшую сумму все это забрать. И это можно начать с жалоб созданной инициативной группы, запросов, проверок. Это очень опасный для всех бизнесменов прецедент, поэтому очень уверена, что органы власти во всем разберутся», — добавила руководитель проекта «Моя Ильинка».

Евгений Чернов