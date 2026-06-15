Лысьвенский спортивный комплекс передают в региональную собственность

Спортивный комплекс с плавательным бассейном в Лысьве передадут в собственность Пермского края. Соответствующее решение приняли депутаты думы округа на июньском заседании. На баланс региона переходят два объекта: спорткомплекс, расположенный на ул. Федосеева, 18а, и земельный участок под ним площадью 6,9 тыс. кв. м.

По информации местных властей, смена собственника необходима для завершения капитального ремонта здания, которым занимается ООО «Парма». Процесс курирует краевое управление капитального строительства. По данным лысьвенской газеты «Искра», общая стоимость работ превышает 150 млн руб. После завершения всех работ комплекс должен вернуться на баланс муниципалитета. Открытие объекта запланировано на декабрь 2027 года.

Напомним, спорткомплекс закрыли на капитальный ремонт в 2022 году. Ранее за обновление социально значимого объекта отвечало ООО «ДСУ-812» из Всеволожска Ленинградской области. Подрядчик не справился с задачей в установленные сроки, попав в реестр недобросовестных поставщиков услуг.