Волгоградавтодор снова пытается купить топливо за 100 млн рублей

Волгоградавтодор снова ищет поставщика дизельного топлива и бензина для госнужд. Предыдущий аукцион с максимальной ценой 90 млн руб., объявленный 1 июня, не состоялся из-за отсутствия заявок. 12 июня учреждение опубликовало сразу два тендера на общую сумму 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

Согласно контракту на 10 млн руб., исполнитель должен поставить дизельное топливо максимум по 79,9 руб. за литр. Бензин Аи-92 обойдется не дороже 67,68 руб. за литр. Цена литра Аи-95 не должна превышать 74,97 руб.

По второму контракту за 90 млн руб. литр дизтоплива может стоить максимум 83,84 руб. Аи-92 готовы купить до 71,32 руб. за литр, Аи-95 — до 79,1 руб. за литр. Оба контракта действуют до конца года.

В начале месяца максимальные цены были ниже: дизель — 81,7 руб., Аи-92 — 70,34 руб., Аи-95 — 77,73 руб. за литр. По данным Волгоградстата, за неделю со 2 по 8 июня дизтопливо подорожало на 0,3%, а бензин — на 0,1%. Средняя розничная цена литра солярки в регионе составила 75,79 руб., Аи-92 стоил 64,27 руб., Аи-95 — 71,36 руб., Аи-98 — 92,61 руб. за литр.

Нина Шевченко