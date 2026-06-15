В Прикамье стали меньше выдавать кредитных карт

По итогам мая 2026 года Пермский край вошел в тройку регионов, лидирующих по динамике снижения выдачи кредитных карт. По данным Национального бюро кредитных историй, в мае в Прикамье было выдано 23,4 тыс. кредиток, что на 12,7 % меньше показателя апреля (26,8 тыс.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Лидером по снижению количества выданных кредитных карт стала Саратовская область (-12,8%), Пермский край занял второе место, на третьем — Башкортостан (-12,6%).

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в апреле 2026 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил в Пермском крае 95,1 тыс. руб., снизившись по сравнению с апрелем прошлого года на 9,3% (104,8 тыс. руб.).