В Вахитовский районный суд Казани направили уголовное дело в отношении мастера моторвагонного депо «Казань», обвиняемого в получении взяток на общую сумму 6 млн руб. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В суд направили дело о взятках в моторвагонном депо «Казань»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В суд направили дело о взятках в моторвагонном депо «Казань»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, он получил деньги от представителей коммерческих организаций в 2019–2025 годах. Денежные средства передавали за организацию ремонта санитарных помещений в пассажирских вагонах и подписание приемо-сдаточных актов.

На имущество обвиняемого стоимостью 1,2 млн руб. наложили арест.

Анна Кайдалова