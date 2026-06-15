Южный Урал подписал договоры о сотрудничестве в сфере туризма с тремя регионами

Челябинская область заключила договоры о сотрудничестве в сфере туризма с Кировской и Оренбургской областями, а также с Республикой Башкортостан. Документы были подписаны на форуме «Путешествуй» в Москве, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Центр проектного развития».

Соглашения позволят создавать совместные мероприятия и маршруты для посещения достопримечательностей каждого из регионов. Также планируется расширить связи между туроператорами и обеспечить путешественникам быстрый доступ к информации о возможностях отдыха в соседних субъектах. Для Челябинской области такое сотрудничество, как отмечают в пресс-службе АНО, позволяет создавать масштабные межрегиональные продукты.

Годом ранее подобные соглашения были заключены с Ульяновской, Смоленской, Волгоградской и Новосибирской областями.

Виталина Ярховска