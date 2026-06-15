Жительницу Белебея осудили за мошенничество и кражу стройматериалов

Белебеевский городской суд признал виновной 41-летнюю местную жительницу в краже и мошенничестве (п. «б» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии, с февраля по сентябрь 2024 года подсудимая, работая ведущим менеджером по продажам в строительном магазине, продала мимо кассы стройматериалы на 7,2 млн руб.

Кроме того, она, как было установлено в суде, обманула на 1,2 млн руб. покупателей, пообещав им стройматериалы со скидкой, но, получив деньги наличными, свои обязательства не выполнила.

Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой наказания до исполнения ее ребенку 14-ти лет. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Олег Вахитов