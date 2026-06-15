В Промышленном районе Самары уничтожили 50 обнаруженных боеприпасов времен ВОВ

На территории Промышленного района Самары сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Самарской области обследовали и уничтожили 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, представляющих опасность. Соответствующая информация опубликована на сайте управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, боеприпасы обнаружили во время проведения земляных работ. На место выехала группа разминирования ОМОН. Обследовав участок, специалисты нашли 50 артиллерийских снарядов различных типов и калибров.

«Боеприпасы, предположительно периода Великой Отечественной войны, находились в состоянии сильной коррозии. Примерно половина из них содержала взрывчатые вещества и представляла опасность. Соблюдая необходимые меры безопасности, росгвардейцы организовали транспортировку находок на специализированный полигон, где они были уничтожены накладным зарядом», — сообщают в управлении Росгвардии по Самарской области.

Руфия Кутляева