Юлия Калмакова стала исполнительным директором совета муниципалитетов Удмуртии

Замглавы администрации Сарапула Юлию Калмакову с 15 июня назначили на должность исполнительного директора Совета муниципальных образований Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба совета муниципальных образований Удмуртии Фото: пресс-служба совета муниципальных образований Удмуртии

«Сегодня совет играет одну из ключевых ролей в развитии местного самоуправления, это основа вертикали власти и непосредственного взаимодействия с гражданами»,— прокомментировала свое назначение Юлия Калмакова.

Среди приоритетных целей — вовлечение граждан в процессы принятия решений на местном уровне, совершенствование межмуниципального сотрудничества, взаимодействие с органами госвласти и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления.

С 2020-го по 2024 годы Юлия Калмакова возглавляла аппарат главы Сарапульского района, администрации и совета депутатов муниципалитета. В 2024-2025 годах занимала пост начальника контрольно-аналитического отдела управления ЖКХ администрации Сарапула. В целом на муниципальной службе госпожа Калмакова более 20 лет.