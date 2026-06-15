Умерла снимавшаяся в «Кухне» и «Интернах» актриса из Воткинска Татьяна Плетнева

Актриса театра и кино Татьяна Плетнева ушла из жизни после продолжительной болезни. Артистка известна по эпизодическим ролям в сериалах «Кухня» (18+), «Интерны» (16+), «Реальные пацаны» (18+) и других картинах. Об этом сообщил режиссер Марат Никитин во «ВКонтакте». По информации Telegram-канала Shot, причиной смерти стал рак печени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Плетнева, Vk Фото: Татьяна Плетнева, Vk

Татьяна Плетнева родилась в Воткинске в 1977 году. Она снималась более чем в 200 фильмах и сериалах. Среди них — «Царевна-лягушка» (6+), «Папины дочки» (16+), «Ералаш» (6+), «Деффчонки» (16+), «Склифосовский» (18+), «Однажды в Ростове» (18+), «Чернобыль: Зона отчуждения» (16+), «Жуки» (18+), «Инспектор Гаврилов» (18+) и «Кибердеревня» (16+).