Жителя Ижевска осудили за мошенничество под предлогом связей в полиции

Октябрьский райсуд Ижевска вынес приговор 52-летнему местному жителю, укравшему 3 млн руб. у женщины, чей родственник обвинялся в обороте наркотиков. Подсудимый заявил ей, что имеет связи в правоохранительных органах и может повлиять на исход дела, но это оказалось не соответствующим действительности. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С ноября 2022 года по октябрь 2023-го подсудимый, не имея реальных связей в правоохранительных органах, убедил потерпевшую, что может повлиять на исход уголовного дела. Мошенник обещал поспособствовать смягчению меры пресечения, добившись освобождения обвиняемого из-под стражи, и в дальнейшем повлиять на приговор. За это он получил от пострадавшей деньги и имущество на общую сумму 3 млн руб. полученными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый полностью признал свою вину и добровольно возместил ущерб в полном объеме. Суд назначил фигуранту четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.