Жители Оренбургской области хранят на вкладах 441 млрд рублей

По данным Центробанка, сегодня жители Оренбургской области хранят на вкладах порядка 441 млрд руб. За апрель вклады увеличились на 7 млрд рублей, сообщают в областном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Кредитная активность сохраняется на умеренном уровне. К 1 мая 2026 года кредитный портфель вырос до 432 млрд руб., а прирост за апрель составил 1 млрд руб. В этом же месяце, по словам специалистов, местные жители брали преимущественно ипотечные кредиты.

Ранее на сайте Центробанка появилась статистика, что в Оренбуржье вырос спрос на покупку автомобилей и запчастей к ним. Такое явление связали со снижением ставок по автокредитам и нынешним курсом рубля. На данный момент область входит в ТОП-30 регионов РФ по объемам продаж легковых и коммерческих автомобилей.

Яна Вежлева