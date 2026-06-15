На время саммита Россия — АСЕАН в Казани запустят более 80 электричек
В Казани в дни проведения саммита Россия — АСЕАН с 17 по 19 июня между городом и аэропортом назначат 80 дополнительных электропоездов. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Татарстана.
На время саммита Россия — АСЕАН в Казани запустят более 80 электричек
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Электрички будут курсировать с интервалом от 30 минут до одного часа. Поезда проследуют до места проведения саммита без промежуточных остановок.
Для перевозки гостей и участников саммита задействуют электропоезда нового поколения серии ЭПЗД. В дни проведения мероприятия рейсы до аэропорта будут следовать по измененному расписанию.