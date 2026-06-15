В Казани в дни проведения саммита Россия — АСЕАН с 17 по 19 июня между городом и аэропортом назначат 80 дополнительных электропоездов. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На время саммита Россия — АСЕАН в Казани запустят более 80 электричек

Фото: Пресс-служба мэрии Казани На время саммита Россия — АСЕАН в Казани запустят более 80 электричек

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Электрички будут курсировать с интервалом от 30 минут до одного часа. Поезда проследуют до места проведения саммита без промежуточных остановок.

Для перевозки гостей и участников саммита задействуют электропоезда нового поколения серии ЭПЗД. В дни проведения мероприятия рейсы до аэропорта будут следовать по измененному расписанию.

Анна Кайдалова