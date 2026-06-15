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На время саммита Россия — АСЕАН в Казани запустят более 80 электричек

В Казани в дни проведения саммита Россия — АСЕАН с 17 по 19 июня между городом и аэропортом назначат 80 дополнительных электропоездов. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Татарстана.

На время саммита Россия — АСЕАН в Казани запустят более 80 электричек

На время саммита Россия — АСЕАН в Казани запустят более 80 электричек

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

На время саммита Россия — АСЕАН в Казани запустят более 80 электричек

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Электрички будут курсировать с интервалом от 30 минут до одного часа. Поезда проследуют до места проведения саммита без промежуточных остановок.

Для перевозки гостей и участников саммита задействуют электропоезда нового поколения серии ЭПЗД. В дни проведения мероприятия рейсы до аэропорта будут следовать по измененному расписанию.

Анна Кайдалова