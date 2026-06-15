Двух пермяков, пытавшихся передать наркотики в колонию, приговорили к лишению свободы

Пермский районный суд признал двух жителей Перми виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и приговорил к реальному лишению свободы. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Как установило следствие, молодые люди мужчины по просьбе своих знакомых, отбывающих наказание, приобрели 3,4 г марихуаны и попытались передать ее с продуктами питания на территорию колонии. Наркотик был обнаружен сотрудниками отдела безопасности учреждения при досмотре посылки.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил каждому из виновных наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.