Уголовное дело возбудили из-за вымогательства у нижегородского девятиклассника

Злоумышленники под угрозой распространения интим-фото вымогали деньги у девятиклассника в Нижнем Новгороде. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ, сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, потерпевший отправил свои фотографии при общении в чате знакомств. После этого он стал получать угрозы о распространении фото и перевел злоумышленникам 5 тыс. руб. Узнав об этом, мать подростка обратилась в отдел полиции №4 (Московский район).

Галина Шамберина