В Самарской области жителю назначено наказание за спровоцированный дорожный конфликт

Октябрьский городской суд признал виновным 31-летнего местного жителя по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья и значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, вечером 29 декабря 2024 года в Октябрьске подсудимый управлял автомобилем «Мерседес». Он преследовал автомобиль «Лада Калина», нарушая правила дорожного движения и создавая аварийную ситуацию на дороге. Подсудимый полагал, что водитель поцарапал его машину.

Водитель «Мерседеса» добился остановки преследуемого автомобиля и, «не выясняя обстоятельств произошедшего, нанес один удар кулаком правой руки в область левого глаза водителя». На потерпевшем были очки, причиненные повреждения повлекли средней тяжести вред здоровью: травму параорбитальной области слева и левого глазного яблока.

Подсудимый скрылся с места преступления. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Сторона защиты в апелляции пыталась оспорить приговор, но суд второй инстанции счел возражения прокурора на жалобу обоснованными. Приговор вступил в законную силу.

Руфия Кутляева