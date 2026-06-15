Арбитражный суд признал законным привлечение к ответственности пермского владельца опор ЛЭП

Арбитражный суд поддержал позицию Пермского УФАС в споре с ООО «НПФ “Парма Инжиниринг”», ранее признанного виновным в нарушении Закона о защите конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермское УФАС признало ООО «НПФ “Парма Инжиниринг”» виновным в нарушении закона о защите конкуренции за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по предоставлению инфраструктуры для размещения сетей электросвязи. Согласно законодательству, при установлении стоимости таких услуг владельцы инфраструктуры обязаны основываться на понесенных расходах.

ООО «НПФ “Парма Инжиниринг”» не подтвердило обоснованность расходов, включенных в стоимость своих услуг, незаконно установив на них монопольно высокие цены. Пермское УФАС привлекло НПФ «Парма Инжиниринг» к административной ответственности, оштрафовав на 50 тыс. руб., и выдало предписание о необходимости установить экономически обоснованные цены на услуги.

Компания пыталась оспорить решение и предписание УФАС в суде. Арбитражный суд Пермского края признал действия УФАС законными. В настоящее время компания оспаривает в суде назначенный штраф.