Ремонт поликлиники в Уфе обойдется в 64 млн рублей

Уфимская поликлиника №43 объявила второй аукцион на капитальный ремонт корпуса на улице Максима Рыльского. На ремонт здания из республиканского бюджета будет выделено до 64 млн руб., говорится в документах на сайте госзакупок.

Поликлиника №43 обслуживает население микрорайона Сипайлово. Второй корпус медицинского учреждения находится на улице Маршала Жукова.

До 20 октября подрядчику необходимо провести отделочные работы, обустроить незадымляемые лестничные клетки для пожарной безопасности, заменить окна и двери. В смету также вошли обновление полов и потолка, фасада, кровли, проводки, водоснабжения, канализации.

Первая попытка найти подрядчика не удалась — в начале июня единственный участник аукциона отказался заключить контракт. Новые торги продлятся до 23 июня.

По данным сайта госзакупок, в 2024 году уфимское ООО «Тимерлан» отремонтировало некоторые помещения сипайловской поликлиники за 10,3 млн руб.

Идэль Гумеров