В Прикамье упорядочат правила использования региональной интеллектуальной собственности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в краевой парламент законопроект о порядке управления интеллектуальной собственностью. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В документе указано, что результаты интеллектуальной деятельности, приобретенные или созданные за счет краевого бюджета либо принадлежащие Пермскому краю, являются интеллектуальной собственностью региона. Порядок управления интеллектуальной собственностью региона определяет заксобрание.

Основным положением законопроекта является дифференцированный подход к вопросам отчуждения прав на результаты интеллектуальной деятельности и их предоставления на основании лицензионного договора. В частности, предлагается отчуждать права по результатам торгов, а предоставлять права на использование интеллектуальной собственности — через заключение лицензионных договоров.

Пользоваться интеллектуальной собственностью на безвозмездной основе смогут федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Пермского края, государственные и муниципальные учреждения, НКО, религиозные организации, концессионеры.