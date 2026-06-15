Пермская химкомпания получила лицензию на оборот наркотических средств

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Пермскому краю выдал новую лицензию ООО «Пермская химическая компания». Документом, выданным 8 июня, лицензируется оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также культивирование наркосодержащих растений. Как указано на сайте Росздравнадзора, документ разрешает приобретать, использовать и хранить прекурсоры наркотических средств, подлежащих контролю в РФ. Лицензия действует бессрочно.

Согласно открытым данным, лицензия на такую деятельность выдается в том числе научно-исследовательским лабораториям и фармацевтическим предприятиям, осуществляющим производство и оптовую торговлю медицинскими препаратами данного типа, а также для тестирования и разработок новых фармакологических препаратов.

ООО «Пермская химическая компания» создано в Перми на базе бывшего завода «Йодобром». Производит фторсодержащие ароматические и алифатические соединения, галогенсодержащие нефторированные соединения, кремнийорганические и металлорганические соединения. По данным «СПАРК-Интерфакс», 23,7% долей ПХК владеет закрытый паевой инвестиционный фонд «Гостиничные проекты». Остальные участники ООО не раскрываются.