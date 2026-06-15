Прокуратура через суд взыскала с дроппера похищенные у пенсионерки деньги

Прокуратура добилась возврата денег, похищенных мошенниками у пожилой жительницы Большесосновского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В 2025 году пенсионерка, будучи введенной в заблуждение, перевела на счета мошенников более 65 тыс. руб. для размещения сбережений на «безопасных счетах». По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину).

В целях защиты имущественных прав потерпевшей, прокурором района в суд направлено два исковых заявления о взыскании суммы неосновательного обогащения с владельцев счетов, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

При рассмотрении гражданских дел в суде один из ответчиков-дропперов добровольно возместил ущерб в размере 24 тыс. руб. Оставшаяся часть суммы взыскана судом в пользу потерпевшей в принудительном порядке.