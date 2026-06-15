Мошенники похитили у нижегородца 2,4 млн рублей при покупке автомобиля

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жителя Семенова, который собирался купить автомобиль и лишился 2,4 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По фабуле дела потерпевший искал машину с доставкой в интернете. Он присмотрел подходящий вариант на одном из сайтов, изучил информацию о продавце и прочитал отзывы, а затем связался с представителем агентства, которое занимается подбором и доставкой машин. Его убедили сразу оплатить автомобиль, который должны были доставить из-за границы. Потерпевший перевел всю сумму.

После этого представители агентства перестали выходить на связь, а потерпевший обратился в полицию.

Владимир Зубарев