В Башкирии на 30,8 тысяч сократилось число молодых работников

В 2025 году в Башкирии насчитывалось около 831,4 тыс. работников моложе 40 лет. Такие данные содержатся в исследовании агентства FinExpertiza.

Агентство отмечает, что для исследования использовались данные ежемесячного выборочного обследования рабочей силы Росстата. В среднем по России численность занятых в возрасте до 40 лет за год сократилась на 2,4%, до 31,3 млн человек. «Сокращение числа работников моложе 40 лет в 2025 году коснулось 72 регионов страны», — говорится в пресс-релизе.

В Башкирии по сравнению с 2024 годом число молодых работников в уменьшилось на 30,8 тыс., или на 3,6% в относительном выражении. В среднем по Приволжскому федеральному округу сокращение число молодых занятых сократилось на 3,3%.

В 2024 году занятыми в Башкирии считались 1,73 млн человек, по итогам 2025 года — более 1,86 млн человек.

Идэль Гумеров