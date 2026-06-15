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Приволжье стало лидером по производству пива в России

Приволжский федеральный округ сохранил лидерство по производству пива и слабоалкогольных напитков в России. По итогам первого квартала этого года предприятия ПФО выпустили около 588 млн литров такой продукции, что составляет почти 30% общероссийского объема, сообщила пресс-служба «Россельхозбанка».

Приволжье стало лидером по производству пива в России

Приволжье стало лидером по производству пива в России

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Приволжье стало лидером по производству пива в России

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При этом по объему покупок слабоалкогольных напитков на душу населения округ занял лишь пятое место среди восьми федеральных округов.

Самым популярным напитком в округе остается классическое пиво крепостью от 3 до 6 градусов в пластиковой таре. Безалкогольное пиво оказалось востребованнее сидра и других напитков крепостью до 7 градусов — его покупают почти в 1,8 раза чаще.

Анна Кайдалова