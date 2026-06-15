Жительница Самары получила 3 года колонии за обслуживание сим-бокса в Пензе

Пензенский областной суд оставил в силе приговор 33-летней жительнице Самары, осужденной за незаконное использование сим-бокса (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ). Ранее Ленинский районный суд признал ее виновной в организации работы абонентского терминала пропуска трафика. Об этом сообщает канал «Правосудие. Пенза» в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пензенский облсуд подтвердил приговор оператору сим-бокса из Самары

Фото: Канал «Правосудие. Пенза» в Max Пензенский облсуд подтвердил приговор оператору сим-бокса из Самары

Фото: Канал «Правосудие. Пенза» в Max

По данным суда, в октябре 2025 года фигурантка специально приехала в Пензу, арендовала квартиру и установила там ноутбук, роутер, мини-антенны и более 300 сим-карт различных операторов. Оборудование, обслуживаемое по указанию кураторов, использовалось для хищения денег. Пострадавшими оказались жители Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа.

Женщина частично признала вину, пояснив, что откликнулась на интернет-предложение о работе оператором GoIP-оборудования, поскольку нуждалась в деньгах. Смягчить приговор помогли наличие несовершеннолетнего ребенка, частичное признание вины и раскаяние. Но из-за наличия судимости за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков осужденной назначили 3 года колонии общего режима и штраф в 200 тыс. руб. Апелляционные жалобы осужденной и ее защитника областной суд не удовлетворил.

Марина Окорокова