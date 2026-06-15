«Коллективный договор — это заводская конституция»

Суть профсоюза — решать проблемы работников, конструктивно взаимодействуя с руководством, уверен председатель профсоюзной организации Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) с 20-летним стажем Сергей Коротков. Он был переизбран на эту должность на отчетно-выборной конференции 22 мая. О том, как сегодня устроены профсоюзы, Сергей Коротков рассказал «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «СЭГЗ» Фото: Пресс-служба АО «СЭГЗ»

— Существует мнение, что сейчас профсоюзные организации — пережиток прошлого. Какова основная роль профсоюза на крупных предприятиях сегодня?

— Исторически, профсоюзы начали свою деятельность еще в Царской России. С того момента, благодаря их влиянию, существенно улучшились условия труда рабочих. Раньше люди работали без выходных и отпусков по 12-13 часов в день, при этом женский и детский труд оплачивался по минимуму, а условия труда почти не отличались от тяжелой мужской работы. Сейчас эти вопросы очень строго регулируются Трудовым кодексом, который принимается при непосредственном участии профсоюзов.

Условия труда за 120 лет работы профсоюзов в России изменились. Но тем не менее, на любом предприятии бывают моменты, когда возникают проблемы. Мы — представители работников, знающие реальные условия работы людей на местах, реагируем на их вопросы и пожелания. Без профсоюзных организаций все работники ходили бы напрямую к гендиректору с просьбами решить для каждого свой вопрос. Сегодня представители профсоюзов договариваются с руководством предприятий, где, что, как и в какой очередности необходимо сделать, при этом, многие вопросы решая самостоятельно за счет своих ресурсов.

— Приведите пример работы профсоюза в кризисных ситуациях.

— В 2000-ые годы, после «лихих 90-х», завод «встал на ноги» — бурно развивался, увеличил объемы производства и выплаты каждому работнику. Но произошел мировой кризис в 2008-2010 годы, который ознаменовался резким снижением заказов, а соответственно и падением выручки предприятия. Количество работников при этом оставалось прежним. Работодатель вынужден был рассматривать вопрос сокращения. Тогда у нас были достаточно жаркие споры, возникшие по этой причине, но в конечном счете руководство услышало и приняло наши аргументы. Был совместно разработан план мероприятий для минимизации сокращения работников. Проводилась большая разъяснительная работа внутри коллектива, с целью понимания работниками некоторых непопулярных мер, таких как переход на сокращенный рабочий день, 4-дневная рабочая неделя, приостановка некоторых социальных выплат и т. п.

Несомненно, пожилые работники обладали большим опытом и квалификацией, чем недавно принятые молодые люди, а значит и преимуществом при сокращении, но многие работающие пенсионеры приняли непростое решение. Они сами подходили к нам в профком и говорили, чтобы сокращали именно их, а не молодых людей, которым надо было кормить свои семьи. Таким работникам мы должны «отдать должное», поскольку они занимались, в каком-то смысле, самопожертвованием.

После окончания кризиса мы звонили многим сокращенным пенсионерам и предлагали обратно вернуться на работу с сохранением всего трудового стажа и размера выплат. Преодолев этот период, связанный с мировым финансовым кризисом, подобных острых ситуаций у нас с руководством не возникало. Все вопросы мы решаем в процессе конструктивного диалога.

— Каков процент сотрудников СЭГЗ, вступивших в профсоюз?

— Более 90%. Это, конечно, не самый высокий показатель. В нашем авиастроительном отраслевом профсоюзе «Профавиа» на сегодняшний день числится более 200 предприятий — как маленьких, так и крупных по численности работающих. Среди этих организаций мы находимся на седьмом месте по уровню профсоюзного членства.

Если к нам на завод приходит новый работник и говорит только о своих требованиях по уровню зарплаты, о желании пользоваться теми льготами, которые прописаны в нашем коллективном договоре, то мы, в свою очередь, информируем его, что все это не «манна небесная», а результаты многолетних договоренностей профсоюза с социально ориентированным руководством завода. И если он хочет пользоваться всеми этими благами на равных правах с другими, то ему также следует поддерживать нас, как и остальные сотрудники. Мы продвигаем такую идеологию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «СЭГЗ» Фото: Пресс-служба АО «СЭГЗ»

— Расскажите подробнее о профсоюзной организации на СЭГЗ. Какие направления работы у вас в приоритете?

— Направления работы у нас определяет устав. Мы не выделяем что-то одно: это и условия охраны труда, и уровень зарплаты, правозащитная работа и работа с молодежью, и различные социальные программы.

Отмечу, что взаимодействие с руководством завода строится на основе нашего коллективного договора — это существенный инструмент в плане создания привлекательности предприятия, с точки зрения трудоустройства, не только для молодежи, но и для всех трудоспособных граждан. В нем прописано очень многое, и сам он по объему и содержанию — почти как книга. Так, если работнику положена, например, спецодежда или спецобувь определенной модели сроком на один год, то он ее и получит, а не будет три года носить и старое. Можно сказать, что это — заводская конституция со всеми социальными гарантиями и условиями труда. И за все годы существования профсоюзной организации — это, пожалуй, наше главное достижение. Последние пять Коллективных договоров, заключаемых на СЭГЗ, признавались лучшими среди всех профсоюзных организаций Удмуртии.

— Первичные профсоюзные организации есть на многих предприятиях страны. Есть ли какое-то ключевое отличие профсоюза на СЭГЗ?

— Мы слушаем и слышим наших работников. Все познается в сравнении. Если взвесить соцпакет в целом, то наш будет весомее, чем у многих других предприятий. Например, у СЭГЗ есть санаторий-профилакторий «Озон», где работают наши врачи и тренеры, организаторы для детей, есть База отдыха «Чайка» на Каме, где заводчане с семьями отдыхают по сниженным ценам.

Кроме того, мы убедили заводских руководителей в том, что члены профсоюза — наиболее сознательные члены трудового коллектива, так как за счет их взносов проводится масса добрых дел, поэтому на них должно распространяться большее количество льгот, нежели на тех, кто профсоюз не поддерживает.

— Каков размер членского взноса в профсоюзе и на что уходят эти средства?

— Членский взнос составляет 1% от начисленной зарплаты, как, впрочем, практически во всех профсоюзных организациях России. На эти деньги мы проводим социально значимые мероприятия, оказываем материальную помощь заводчанам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, поддерживаем наших работников, участвующих в СВО, заботимся о ветеранах труда. Если перечислять все, что мы делаем добрые дела — места в газете не хватит.

Например, мы делаем так, чтобы представителям молодежи было интересно работать на заводе: способствуем не только в получении высокой зарплаты, но и в возможности реализовывать свои интересы. Например, для любителей КВН мобилизуем специальную группу, которая во Дворце культуры поддерживает нашу заводскую команду при выступлении, финансируем заводские спортивные команды, организуем турслеты, интеллектуальные игры и т. п.

Для заводчан, имеющих детей, мы организуем детский оздоровительный отдых, причем не только в летний период, но и в осенние, весенние и зимние каникулы, при этом предприятие берет на себя до 90% расходов на путевки. А за счет профсоюзного бюджета для многодетных, малообеспеченных эти путевки удешевляются в еще большем размере.

— Как построена коммуникация с членами профсоюза?

— В каждом цехе и отделе СЭГЗ есть свой цеховой профсоюзный лидер, избираемый на пять лет, а у него, в свою очередь, команда помощников. Мы закрепили в графике совещаний завода определенный день, время и место для еженедельного сбора всех председателей цеховых профсоюзных организаций. Я довожу до них всю актуальную информацию — о работе завода и предстоящих мероприятиях. Позже лидеры идут в свои коллективы и рассказывают об этом, получают обратную связь и передают ее в профком. Так стараемся быть на связи со всеми членами профсоюза.

Беседовал Владислав Галичанин