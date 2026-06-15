Только 15% работодателей Удмуртии высоко оценили уровень подготовки выпускников

51% работодателей Удмуртии довольны уровнем подготовки выпускников вузов и колледжей. Высоким его назвали 15% компаний, средним — 36%, сообщает пресс-служба портала hh. ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сегодня работодатели оценивают выпускников не только по объему знаний, но и по тому, насколько быстро они могут осваивать новое и адаптироваться к рабочим задачам. В ходе исследования мы также спросили представителей компаний, нужна ли единая система оценки практических навыков выпускников перед выходом на рынок труда. Большинство участников опроса, а это 64%, уверены, что такая система нужна рынку труда и системе образования. При этом 96% уверены, что подобная система могла бы помочь образовательным учреждениям своевременно обновлять программы обучения в соответствии с запросами рынка труда»,— комментирует руководитель направления «Навыки и карьера» портала Марина Дорохова.

По мнению компаний, лучше всего к работе готовы претенденты на должности специалистов по кадрам: 29% респондентов поставили им высокие оценки. Среди маркетологов и рекламщиков таких 27%.

Работодатели высоко оценили подготовку специалистов рабочих профессий — слесари, механики, операторы станков, машинисты, водители, охранники, сварщики, токари, инженеры, а также повара. Они получили по 19% высоких оценок.

Если выпускнику не хватает знаний, большинство работодателей предпочитают доучивать его внутри компании, а не искать другого кандидата. 49% предлагают стажировку, чтобы оценить потенциал и готовность к работе. 46% берут в штат и назначают наставника. 38% готовы организовать внутреннее обучение. Только 28% продолжают поиск человека, который соответствует всем требованиям.

Опрос hh. ru проводился с 1 по 20 апреля 2026 года. В нем участвовали более 260 российских работодателей, в том числе из Удмуртии.

Карина Пырина