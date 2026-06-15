В Березниках стартовал проект «уДОБРяй!»

В Березниках стартовал эколого-просветительский проект «уДОБРяй!», инициированный Советом молодежи филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

Проект «уДОБРяй!» — один из победителей городского конкурса по экологическому просвещению. Финансовую поддержку в полном объеме оказал филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в рамках программы «Уралхим — детям».

В этом году проект собрал 18 инициатив от разных организаций города — детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. Каждая идея получила грант от филиала «Азот» на реализацию своего экологического проекта. Общий объем финансовой поддержки составил более 1 300 000 рублей.

На протяжении лета под руководством наставников школьники и детсадовцы будут благоустраивать территории своих учебных заведений, проводить ярмарки и научно-практические конференции, выращивать овощи и цветы. Специалисты филиала «Азот» и представители общественных организаций расскажут детям об экологии и основах безопасности, особенностях применения минеральных удобрений и выращивания растений, а также познакомят с деятельностью «Уралхима». Подведение итогов проекта состоится 13 октября — во Всемирный день удобрений.

Венера Мухатаева, лидер Совета молодежи, главный специалист отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

—Проект «уДОБРяй!» появился 4 года назад. Инициатива молодежной организации филиала «Азот» объединяет не только детей, но и их семьи. Мамы, папы, бабушки и дедушки активно включаются в работу, помогают учебным заведениям. Вместе мы делаем одно большое дело — сохраняем экологию для будущих поколений.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники