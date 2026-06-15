Прокуратура просит возбудить уголовное дело из-за свалки под Богородском

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура направила следствию материалы проверки по факту незаконной свалки в деревне Лисьи Ямки Богородского округа для решения вопроса об уголовном деле по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды). Ущерб почвам от незаконной деятельности оценен в 114 млн руб., сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, гражданин незаконно использовал участок сельхозназначения для размещения отходов. Кроме того, в состав участка неправомерно включено 800 кв. м акватории реки Ункор.

Для возвращения земель водного фонда и общего пользования в собственность государства природоохранный прокурор направил иск в суд.

Галина Шамберина