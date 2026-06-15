Глава Башкирии сделал замечание троллейбусной системе Стерлитамака

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал от вице-премьера Рустема Газизова взять на контроль ситуацию с троллейбусами в Стерлитамаке.

Вопрос о состоянии троллейбусов руководитель региона поднял на совещании кабмина республики, где первый заместитель транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктор Жульков доложил о ситуации в транспортной сфере. Докладчик рассказал о планах предоставить Стерлитамаку 10 новых автобусов среднего класса. Между тем, вместо 10 планировавшихся троллейбусов город получил только один.

«Реально стыдно за троллейбусы Стерлитамака»,— обратился господин Хабиров к вице-премьеру Газизову, отвечающему в правительстве за строительство ЖКХ и транспорт. Рустем Газизов заверил, что положение стерлитамакского троллейбуса будет обсуждаться на межведомственном совещании в формате «Транспортный час».

Идэль Гумеров