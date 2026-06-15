В Астрахани возбуждено дело о вымогательстве

В Астрахани возбуждено уголовное дело о вымогательстве денежных средств группой лиц. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным следствия, в период с сентября 2025 года по февраль 2026 года на территории Астрахани двое местных жителей и иные неустановленные лица под надуманными предлогами выдвигали требования о передаче денежных средств потерпевшим. Для достижения своих целей злоумышленники использовали угрозы применения насилия, а также применяли физическую силу.

Установлена причастность подозреваемых как минимум к двум эпизодам противоправной деятельности. Одним из потерпевших стал несовершеннолетний житель областного центра, у которого под угрозой применения насилия забрали 37 тыс. руб. Другим потерпевшим оказался астраханец, который под воздействием угроз и насилия передал злоумышленникам 50 тыс. руб.

Деятельность фигурантов пресекли СКР и УМВД России по Астраханской области. В настоящее время следователи установливают все обстоятельства произошедшего и выявляют иные возможные эпизоды.

Никита Маркелов