На реконструкцию набережной и парка в Челнах направят 151 млн рублей

В Набережных Челнах в этом году на благоустройство четвертой очереди набережной имени Фикрята Табеева и пятой очереди парка Прибрежный выделят более 151 млн руб. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления городского хозяйства исполкома города Руслан Вильданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз павильона на набережной имени Фикрята Табеева

Фото: Скриншот презентации Эскиз павильона на набережной имени Фикрята Табеева

Фото: Скриншот презентации

На продолжение работ на набережной направят 106 млн руб. Здесь планируется построить павильон в форме тетрапода с парящей кровлей, где разместят кафе и санузел.

На завершающий этап благоустройства парка Прибрежный предусмотрено 45,1 млн руб. В парке появятся пешеходный мостик, деревянные настилы, лестница, пандус для маломобильных граждан и колясок, а также системы видеонаблюдения и освещения вдоль озера.

Анна Кайдалова