Детсады станут бесплатными для 49 тысяч детей в трех городах Саратовской области

В Саратове, Энгельсе и Балакове отменят плату за детские сады с 1 сентября этого года. Спикеру ГД РФ Вячеславу Володину удалось решить этот вопрос благодаря привлечению благотворительных средств, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове, Энгельсе и Балакове дети будут ходить в сады бесплатно

Фото: СК РФ В Саратове, Энгельсе и Балакове дети будут ходить в сады бесплатно

Фото: СК РФ

Бесплатное посещение вводится для 49 тыс. детей в 257 учреждениях. Сейчас за детские сады уже не платят родители 30,5 тыс. детей в 676 садах в селах и малых городах области.

Средства выделены в рамках благотворительного проекта на период с сентября 2025 года по январь следующего. В октябре при обсуждении федерального бюджета планируется закрепить решение системно. С января 2026 года родители в населенных пунктах до 100 тыс. человек за детские сады не платят.

Ранее глава Саратова Игорь Молчанов заявил, что муниципалитет приступил к подготовке системы дошкольного образования. Бесплатное посещение не повлияет на уровень образования и условия пребывания детей.

Марина Окорокова