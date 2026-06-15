В Башкирии на 12,6% уменьшилась выдача кредитных карт

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае этого года в Башкирии банки выдали 35,5 тыс. кредитных карт, что на 12,6% меньше, чем месяцем ранее.

Всего в России было выдано 1,21 млн кредитных карт, по сравнению с апрелем их количество уменьшилось на 9,7% .

Наибольшее количество кредитных карт в регионах РФ в мае было выдано в Москве (97,1 тыс.), Московской области (72,0 тыс.), Краснодарском крае (54,7 тыс.), Санкт-Петербурге (49,2 тыс.) и Свердловской области (39,2 тыс.).

Наибольшая динамика сокращения числа выданных кредитных карт по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в Саратовской области (-12,8%), Пермском крае (-12,7%), Башкирии (-12,6%), Санкт-Петербурге (-12,0%) и Воронежской области (-12,0%).

Олег Вахитов