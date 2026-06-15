В Калачевском районе арестован подозреваемый в стрельбе по рыбакам

Житель поселка Береславка Калачевского района Волгоградской области Александр К., 63 лет, подозревается в покушении на убийство двух волгоградцев, приехавших на рыбалку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгограсдкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: википедия Фото: википедия

По версии следствия, на берегу Волго-Донского судоходного канала в 1,5 км от поселка Пархоменко произошел конфликт. Между приезжими рыбаками и местным жителем завязалась словесная ссора, в ходе которой сельчанин потребовал от мужчин удалиться, заявив, что постоянно рыбачит на этом месте. После этого Александр К. покинул берег, вернулся домой, где взял охотничье ружье марки «ИЖ-27» 12-го калибра. С оружием он снова приехал на место конфликта и не менее двух раз прицельно выстрелил в сторону мужчин.

В результате один из волгоградцев получил проникающее огнестрельное ранение головы, а второй — огнестрельное ранение грудной клетки. По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 11 июня 2026 года подозреваемый был задержан в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ.

Суд арестовал подозреваемого до 10 августа 2026 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Никита Маркелов