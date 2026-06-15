В Пермском округе запретили открывать детский лагерь

Прокуратура Пермского района Пермского края выявила нарушения законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей при организации летнего лагеря в Пермском округе. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Надзорный орган проверил соблюдение необходимых требований при организации оздоровительного центра на базе бывшего детского лагеря «Огонек-ПМ» в деревне Малый Буртым. На момент проверки лагерь отсутствовал в реестре организаций отдыха и оздоровления детей Пермского края, не прошел приемку межведомственной комиссией. В связи с этим руководителю организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона и недопущении угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних.

По результатам принятых прокуратурой мер открытие первой смены лагеря не состоялось, ведется работа по устранению нарушений. Дети, для которых планировался отдых в лагере в деревне Малый Буртым, направлены в другие организации отдыха и оздоровления.