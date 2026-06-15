Налоговая пригрозила банкротством водоканалу Зилаира

Федеральная налоговая служба (ФНС) обратилась в арбитражный суд Башкирии с заявлением о банкротстве ООО «Водоканал», обеспечивающего водоснабжение и водоотведение населения и предприятий Зилаирского района. Временным управляющим предприятия ведомство попросило назначить члена СРО «Возрождение» Алексея Шкуратова.

По данным ФНС, на 1 мая сумма недоимок «Водоканала» составляла около 4,1 млн руб., из которых около 2,7 млн руб. приходилось на долги по страховым взносам.

Арбитражный суд Башкирии принял заявление ФНС к производству и назначил заседание по делу на 1 июля.

ООО «Водоканал» зарегистрировано в 2012 году. До 2022 года учредителем выступал Зилаирский район, сейчас уставный капитал распределен среди администраций Юлдыбаевского, Ямансазского, Верхнегалеевского, Матраевского и Ивано-Кувалатского сельсоветов. В прошлом году чистая прибыль «Водоканала» составила 87 тыс. руб. при выручке 2,9 млн руб.

Идэль Гумеров