Спрос на новые внедорожники в Челябинской области вырос на 71%

Весной 2026 года спрос на новые кроссоверы и внедорожники в Челябинской области увеличился на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Средняя цена такой машины составила 3,1 млн руб., сообщает «Авито Авто».

Наибольший прирост спроса показали бренды OMODA (+294%), Changan (+79,7%) и Haval (+37,1%). Среди конкретных моделей — Jaecoo J7 (+185%), Haval Jolion (+57,5%) и Lada Niva Travel (+51,2%). При этом самыми популярными кроссоверами и внедорожниками в Челябинской области стали автомобили брендов Tenet, Haval и Lada. Чаще всего местные жители рассматривали для покупки модели Tenet T7 со средней ценой 2,9 млн руб., Haval Jolion (2,6 млн руб.) и Tenet T4 (2,3 млн руб.).

Виталина Ярховска