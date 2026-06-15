В Астраханской области осужденные женщины будут работать в тепличном комплексе

В Астраханской области открылся первый центр для осужденных женщин, отбывающих принудительные работы. Новое учреждение на 44 места появилось на базе исправительной колонии № 8. Об этом сообщило УФСИН России по Астраханской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСИН России по Астраханской области Фото: Пресс-служба УФСИН России по Астраханской области

Центр создан для женщин, которым суд назначил наказание в виде принудительных работ. Все осужденные будут трудоустроены в тепличном комплексе «Кедр» — одном из крупнейших в регионе. Женщины смогут официально работать, получать зарплату и осваивать востребованные в сельском хозяйстве профессии. Предполагается, что это поможет им легче адаптироваться к жизни после освобождения и снизит риск повторных нарушений закона.

В церемонии открытия приняли участие представители УФСИН, прокуратуры, органов власти и бизнеса. Протоиерей Андрей Рудиков освятил новое учреждение. Начальник регионального УФСИН Евгений Фадеев подчеркнул, что центр создавался не только для исполнения наказания, но и для подготовки осужденных к возвращению в общество.

В центре оборудованы жилые комнаты, зоны отдыха, кабинеты для психологов и социальных специалистов. Помимо социальной функции, проект поможет решить кадровые вопросы местных предприятий, которые нуждаются в рабочих руках.

Никита Маркелов