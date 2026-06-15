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Спасатели вытащили жителя Ижевска, упавшего в трехметровый котлован

Мужчина упал в строительный котлован на улице Молодежной в Ижевске. Пострадавший получил травму. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Удмуртии.

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Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

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Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Глубина котлована — три метра. Сообщение в организацию поступило в 06:30. При падении пострадавший получил перелом бедра и находился в болевом шоке.

Для эвакуации спасатели использовали альпинистское снаряжение и жесткие вертолетные носилки. Травмированную ногу пострадавшего зафиксировали, затем мужчину подняли на поверхность. Там его передали скорой помощи.