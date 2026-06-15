Казань вошла в число российских городов, где в этом году снизилась доля предпринимателей среди клиентов микрофинансовых организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани снизилась доля предпринимателей среди клиентов МФО

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ В Казани снизилась доля предпринимателей среди клиентов МФО

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По итогам января–мая представители малого и среднего бизнеса составили 25,9% от общего числа заемщиков МФО в столице Татарстана. Это на 0,9 процентного пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В среднем по России доля предпринимателей среди клиентов МФО достигла 27,8%, увеличившись на 1,2 процентного пункта за год.

Анна Кайдалова