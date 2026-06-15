Врачи ждут роста числа заболевших мышиной лихорадкой в Саратовской области

В 2026 году Саратовская область вошла в зону высокого риска по «мышиной» лихорадке. Роспотребнадзор сообщил об этом в своем отчете. С начала года заболели восемь человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В 2025 году в Приволжском федеральном округе показатель заболеваемости достиг 14,34 случая на 100 тыс. населения. Регион тогда не попал в число 15 субъектов с самым большим количеством больных.

В 2026 году специалисты ожидают ухудшения ситуации. Подробную статистику опубликуют позднее.

Никита Маркелов