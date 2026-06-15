Татарстан вновь занял третье место в социально-экономическом рейтинге
По итогам прошлого года Татарстан сохранил третье место в рейтинге социально-экономического положения регионов России. Интегральный рейтинг республики составил 86,4 балла против 86,8 балла годом ранее, сообщает РИА Новости.
Татарстан вновь занял третье место в социально-экономическом рейтинге
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Татарстан уступил только Москве и Санкт-Петербургу.
Чувашия поднялась на шесть строчек — с 55-го на 49-е место. Интегральный рейтинг республики вырос с 42,1 до 44,9 балла.
Кировская область заняла 52-е место, опустившись на две позиции по сравнению с 2024 годом. Ее рейтинг составил 43,9 балла против 44,4 балла годом ранее.
Марий Эл расположилась на 68-м месте, потеряв строчку в рейтинге. Интегральный показатель региона вырос с 35,7 до 36,1 балла.