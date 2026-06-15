По итогам прошлого года Татарстан сохранил третье место в рейтинге социально-экономического положения регионов России. Интегральный рейтинг республики составил 86,4 балла против 86,8 балла годом ранее, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вновь занял третье место в социально-экономическом рейтинге

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Татарстан вновь занял третье место в социально-экономическом рейтинге

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Татарстан уступил только Москве и Санкт-Петербургу.

Чувашия поднялась на шесть строчек — с 55-го на 49-е место. Интегральный рейтинг республики вырос с 42,1 до 44,9 балла.

Кировская область заняла 52-е место, опустившись на две позиции по сравнению с 2024 годом. Ее рейтинг составил 43,9 балла против 44,4 балла годом ранее.

Марий Эл расположилась на 68-м месте, потеряв строчку в рейтинге. Интегральный показатель региона вырос с 35,7 до 36,1 балла.

Анна Кайдалова