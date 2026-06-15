Швейцария пошла по ленинскому пути

Швейцарцы отвергли на референдуме инициативу ограничить население страны на уровне 10 млн человек к 2050 году. Против предложения ограничить приток иммигрантов высказались 53,6% участников голосования. Корреспондент “Ъ” Алексей Тарханов отправился на выходные в Швейцарию, чтобы понаблюдать за голосованием и изучить аргументы сторонников и противников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Барельеф 1920-х годов на женевской площади Молар изображает Женеву, принимающую под свою защиту беженца, похоже — В.И. Ленина

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Барельеф 1920-х годов на женевской площади Молар изображает Женеву, принимающую под свою защиту беженца, похоже — В.И. Ленина

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Туристы в удивлении стоят перед часовой башней на старинной женевской площади Молар. Нет сомнения, это наши соотечественники, их специально привели друзья, чтобы показать барельеф на стене. Установленный в 1920 году, он изображает мать-Республику, принимающую в свои объятия беженца. По виду сомнений нет: этим лысым и бородатым беженцем может быть только В. И. Ленин, который скрывался от царских сатрапов в уютной Женеве несколько раз между 1895 и 1917 годами.

Швейцария, принявшая гугенотов в конце XVII века (и немало в результате обретшая), гордится своими традициями. В это воскресенье, 14 июня, она подтвердила их на народном референдуме — главном арбитре всех законов, принимаемых в стране. Граждане имеют последнее слово, отвечая «нет» или «да» на все сложные вопросы.

Инициатива «Нет Швейцарии с населением 10 миллионов человек» не получила поддержки ни большинства граждан, ни большинства кантонов.

На самом деле речь шла о проблеме, которая волнует сегодня весь Запад: можно ли сохранить процветание, ограничив иммиграцию, и можно ли остановить демографические перемены, не разрушив экономику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Социальная реклама, приглашающая принять под свой кров беженцев

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Социальная реклама, приглашающая принять под свой кров беженцев

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Проект предполагал ограничить население Швейцарии 10 млн человек к 2050 году. Инициатор референдума — правая Швейцарская народная партия (UDC), давно выступающая против массовой иммиграции и чрезмерного сближения с Евросоюзом. Если бы инициатива была принята, Швейцария официально гарантировала бы гражданам, что ее постоянное население, ныне составляющее около 9,5 млн человек, не превысит 10 млн до 2050 года. При приближении к порогу Берн должен был бы разорвать соглашение о свободном передвижении с Европейским союзом.

Аргументы сторонников инициативы известны и, надо признать, убедительны.

За последние тридцать лет население Швейцарии выросло почти на 2 млн человек. Иностранцы составляют уже более четверти жителей страны. Жилья не хватает, арендная плата растет, дороги перегружены, поезда переполнены, растет преступность, в больницах приходится ждать дольше прежнего. «Швейцария — маленькая страна, она не растягивается,— убеждал депутат UDC Иван Пайу.— Мы не хотим принимать ни всю Европу, ни все несчастья мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

В его словах нет ничего специфически швейцарского. Впервые их произнес в 1989 году французский премьер-министр Мишель Рокар. С тех пор «все несчастья мира» стали почти что мемом. Европа устала от иммиграции, даже если признает, что без нее уже не может существовать. Парадокс Швейцарии заключается именно в этом. Страна объективно процветает. Безработица здесь одна из самых низких в Европе. Страна занимает первые места по уровню жизни, качеству образования, здравоохранения и безопасности. Редактор газеты Le Temps Венсан Буркен даже озаглавил свою колонку «Осмелимся сказать: Швейцария чувствует себя хорошо».

Оппоненты инициативы утверждают, что предлагаемый рецепт ухудшит нынешнюю ситуацию.

Экономика Швейцарии хронически испытывает нехватку рабочей силы. Стране нужны медсестры, врачи, инженеры, строители, воспитатели детских садов и сотрудники домов престарелых. Коэффициент рождаемости упал до 1,29 ребенка на женщину. Через двадцать лет в стране появится еще миллион пенсионеров, которых кому-то придется содержать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Интересен географический раскол. Франкоязычная Швейцария, традиционно более открытая Европе, очевидным образом отвергла инициативу правых. Немецкоязычные кантоны настроены гораздо жестче. Еще более скептически к левым идеям настроен центр. Получается почти карикатура на Европу: космополитический запад против более консервативного востока, города против деревень.

В то же время вчерашняя победа «нет» над «да» скорее моральная, арифметическая, чем реальная и долгосрочная.

Голоса разделились почти поровну — 53,6% против и 46,4% за. Это означает, что половина страны настроена к иммиграции враждебно, и, если сторонники ограничений не взяли верх на референдуме, у них есть надежда на федеральные выборы 2027 года.

Когда я воскресным вечером возвращался в Париж, подсчеты еще продолжались, хотя результат был уже очевиден. Считали проценты и доли процентов. Даже в поезде голоса разделились почти поровну. Одни принесли пиво из поездного буфета, другие фыркали и пожимали плечами. Но я ехал во втором, демократическом классе. В первом классе народ безмолвствовал.

Алексей Тарханов