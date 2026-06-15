«Калашников» намерен поставлять «КУБ-10МЭ» и «РУС-ПЭ» в Белоруссию

Концерн «Калашников» впервые представит управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ» и переносную разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ» на международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026». Презентация пройдет с 17 по 19 июня в Минске. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Концерн «Калашников» Фото: Концерн «Калашников»

«Выставка имеет совершенно особое значение в условиях напряженной обстановки, сложившейся на границах Союзного государства,— отмечает гендиректор концерна, член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников. — На площадке форума мы сможем в том числе детально обсудить вопросы оснащения наших соратников <...> в частности, новейшими беспилотными летательными аппаратами, которые созданы и эволюционировали на опыте СВО. Наши ударные боеприпасы семейства “КУБ” хорошо известны по обе стороны от линии боевого соприкосновения, а новый “КУБ-10МЭ” максимально совершенен для нанесения прицельных ударов по противнику на дальних дистанциях. Переносной “РУС-ПЭ”, я уверен, в итоге также станет эффективным оружием разведывательно-диверсионных групп, которые появляются из ниоткуда и после точного поражения врага бесследно растворяются в неизвестном направлении».

«КУБ-10МЭ» — это управляемый боеприпас (УБ), «созданный в рекордно короткие сроки с учетом опыта активного применения УБ в зоне проведения специальной военной операции (СВО)». Дальность полета беспилотника превышает 100 км. Он имеет оптико-электронные системы наведения, позволяющие поражать движущиеся цели и систему аэрофото- и видеосъемки с записью получаемой информации. Дрон также получил более высокую защиту от средств радиоэлектронной борьбы и ПВО.

Разработка способна выполнять задачи на высотах от 80 до 1800 м при крейсерской скорости 120 км/ч. Диапазон температур — от -30 °С до +40 °С. КУБ-10МЭ» предназначен для поражения небронированной и легкобронированной техники, бронетранспортеров, элементов командных пунктов, объектов ПВО, средств РЭБ, складов, стартовых позиций БПЛА, самолетов и вертолетов на открытых стоянках и т. д.

Переносная система «РУС-ПЭ» представляет собой управляемый боеприпас в транспортно-пусковом контейнере с пневматическим запуском. Дрон выполнен по схеме «икс» с четырьмя аэродинамическими поверхностями. Оснащен боевой частью и головкой самонаведения (ГСН). Последняя работает в трех режимах: автономном, полуавтономном и ручном.

Двухканальная гиростабилизированная оптика дрона позволяет автоматически обнаруживать и опознавать стационарные и движущиеся цели, используя элементы искусственного интеллекта. Время полета — до 30 минут, крейсерская скорость — около 140 км/ч. Система предназначена для высокоточного удара по одиночным неподвижным или движущимся целям противника.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.

Карина Пырина