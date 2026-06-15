«Рус-Строй» обязали отремонтировать территорию в Дивеево с высадкой деревьев

Администрация Дивеевского муниципального округа по суду обязала московского подрядчика «Рус-Строй» отремонтировать по гарантии парковую зону отдыха у истока реки Лубинка. Это общественное пространство «Рус-Строй» благоустраивал в 2021 году по муниципальному контракту.

Однако летом 2023 года при обследовании территории дивеевские чиновники обнаружили, что все высаженные подрядчиком 23 дерева (ивы, туи и сербская ель) погибли. На ограждении обнаружили сквозные трещины, сколы и коррозию, бордюрный камень местами провалился, покрытие тротуара у входа в купель разрушилось, несколько скамеек оказались деформированы, а дефекты на поклонном кресте требуют его замены.

Представители подрядчика отказались от подписания акта с выявленными недостатками, и дивеевская администрация обратилась в арбитражный суд Москвы. В нем ООО «Рус-Строй» утверждало, что в декабре 2022 года без замечаний сдало администрации парковую зону и его вины нет: высаженные деревья погибли без надлежащего ухода, а остальные дефекты возникли вследствие «нормального износа». Суд, указав на не истекшие гарантийные сроки по контракту, решил, что бывший подрядчик должен высадить в Дивеево новые деревья и устранить выявленные дефекты благоустройства.

Отметим, что ООО «Рус-Строй» участвовало и в благоустройстве Нижнего Новгорода к его юбилею в 2021 году, работая по заказу АНО «Центр-800». Затем по некоторым объектам вскрылись невыполненные субподрядчиками работы на 18 млн руб.

Иван Сергеев