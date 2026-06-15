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Кировская область вошла в тройку регионов по снижению потребления алкоголя

Кировская область вошла в число российских регионов с самым заметным снижением потребления алкоголя. К марту показатель сократился на 3,6 литра на человека по сравнению с началом года, сообщает РИА Новости.

Кировская область вошла в тройку регионов по снижению потребления алкоголя

Кировская область вошла в тройку регионов по снижению потребления алкоголя

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кировская область вошла в тройку регионов по снижению потребления алкоголя

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Более значительное снижение отмечено только в Пермском крае (на 3,8 литра). Третье место заняла Пензенская область, где количество литров на одного жителя сократилось на 3,2.

В среднем по России потребление алкоголя к марту снизилось до 7,78 литра на человека. По итогам прошлого года доля вина в структуре продаж выросла до 38,8%, тогда как продажи пива сократились на 16,7%.

Анна Кайдалова