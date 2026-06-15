В Оренбуржье с организации, добывающей подземные воды без лицензии, требуют 20 млн рублей

Оренбургская природоохранная межрайонная прокуратура направила в суд иск о взыскании с коммерческой организации свыше 20 млн руб. в качестве вреда, причиненного компоненту окружающей среды. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, фирма длительное время добывала подземные воды из скважин для хозяйственно-бытовых и технических нужд без получения лицензии. Общий объем добытого ресурса превысил 500 тыс. куб. м.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами).

Руфия Кутляева