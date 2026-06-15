Самарский кластер ИЦЭМ включен в реестр Минпромторга РФ

Инновационный центр энергетического машиностроения (ИЦЭМ) включен в реестр промышленных кластеров Минпромторга России. Он создан в Самарской области и объединяет предприятия, работающие в сфере энергетического машиностроения, производства оборудования и разработки инженерных решений для промышленной инфраструктуры. Якорным участником ИЦЭМ выступает энергетическая компания ПКФ ТСК.

Основные направления работы кластера связаны с развитием производства газотурбинных, дизельных и газопоршневых энергетических установок, комплектных трансформаторных подстанций, электротехнического оборудования, а также узлов и компонентов для энергетического машиностроения. Одним из главных проектов кластера является производство газотурбинных электростанций ГТЭС-2500ГЖ. Проект направлен на выпуск импортозамещающей промышленной продукции, снижение зависимости от зарубежных поставщиков критически значимого энергетического оборудования и развитие отечественных компетенций в энергетическом машиностроении. Развитие производства позволит укрепить кооперацию участников ИЦЭМ, расширить российскую линейку решений для распределенной генерации и повысить доступность оборудования для промышленных и инфраструктурных объектов, которым требуется надежное автономное энергоснабжение.

Участники ИЦЭМ планируют развивать кооперацию в проектах, направленных на повышение локализации, расширение номенклатуры российского энергетического оборудования и укрепление производственных цепочек в критически важных сегментах промышленной инфраструктуры.

Андрей Сазонов