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обновлено 08:46

В Соликамске временно закрыли ТЦ «Бисмарк»

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю приостановили работу соликамского торгового центра «Бисмарк». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Ранее с соответствующим ходатайством в суд обратилась прокуратура. Временное прекращение работы торгового центра было необходимо для обеспечения гражданского иска, поданного должностными лицами к владельцу недвижимости.

Получив исполнительный документ, приставы оперативно выехали в торговый центр. Посетителям и персоналу пришлось его покинуть, после чего помещения были опечатаны. 